İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri (40. Bölüm)

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı" ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 40. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı: Haciplik, Katiplik ve Divanlar
07:00 İslam Medeniyetinde Kurumsal Gelişmeler
09:25 İslam Devletlerinde hacip görevleri nelerdir?
12:30 Hz. Peygamber (SAV) döneminde neden haciplik kurumu yoktu?
13:30 İslam Devletlerinde haciplik kurumunun özellikleri
17:30 İslam Devletinin ilk kuruluş ve kurumsallaşma süreci
19:30 Abbasiler döneminde haciplik teşkilatı
23:00 İlk dönem İslam Devletlerinde haciplik teşkilatının topluma yansımaları
29:00 Haciplik teşkilatının devlet yönetimindeki önemi
33:00 İslam'da devlet yönetimi ve katiplik kurumu
37:00 İslam devletinde katiplerin görevleri nelerdi?
38:30 Hz. Peygamber (SAV) dönemi vahiy katipliği müessesesi
43:00 İlk dönem İslam Devletlerinde katiplik kurumu
47:00 İslam devletinde katiplik neden önemli?