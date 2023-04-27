İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri (40. Bölüm)

İlk dönem İslam Devletlerinde haciplik teşkilatının topluma etkileri nasıl oldu?

28 Nisan 2023 | 16:51
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde Yönetim Anlayışı" ele alındı. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 40. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı: Haciplik, Katiplik ve Divanlar

07:00 İslam Medeniyetinde Kurumsal Gelişmeler

09:25 İslam Devletlerinde hacip görevleri nelerdir?

12:30 Hz. Peygamber (SAV) döneminde neden haciplik kurumu yoktu?

13:30 İslam Devletlerinde haciplik kurumunun özellikleri

17:30 İslam Devletinin ilk kuruluş ve kurumsallaşma süreci

19:30 Abbasiler döneminde haciplik teşkilatı

23:00 İlk dönem İslam Devletlerinde haciplik teşkilatının topluma yansımaları

29:00 Haciplik teşkilatının devlet yönetimindeki önemi

33:00 İslam'da devlet yönetimi ve katiplik kurumu

37:00 İslam devletinde katiplerin görevleri nelerdi?

38:30 Hz. Peygamber (SAV) dönemi vahiy katipliği müessesesi

43:00 İlk dönem İslam Devletlerinde katiplik kurumu

47:00 İslam devletinde katiplik neden önemli?

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