İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe ve Küttap (53.Bölüm)

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... İslam'da camilerin önemi gibi konularının ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'ne bu haftaDoç. Dr. Mahmut Kelpetin konuk oldu.

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

01:00 İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe Ve Küttap

04:00 Cami Ve Mescit Arasında Kullanım Açısından Fark Var mı?

14:00 Selatin Camilerin İnşa Edilme Sebepleri

27:20: Hz. Peygamber Zamanında Mescit Ne Amaçla Kullanılıyordu?

30:00 Suffe Ehlinin İhtiyaçları Nasıl Karşılanıyordu?