İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe ve Küttap (53.Bölüm)

Cami Ve Mescit Arasında Kullanım Açısından Fark Var mı?

07 Nisan 2023 | 10:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... İslam'da camilerin önemi gibi konularının ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'ne bu haftaDoç. Dr. Mahmut Kelpetin konuk oldu.

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

01:00 İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami, Suffe Ve Küttap

04:00 Cami Ve Mescit Arasında Kullanım Açısından Fark Var mı?

14:00 Selatin Camilerin İnşa Edilme Sebepleri

27:20: Hz. Peygamber Zamanında Mescit Ne Amaçla Kullanılıyordu?

30:00 Suffe Ehlinin İhtiyaçları Nasıl Karşılanıyordu?

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