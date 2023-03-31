İslam Medeniyetinde Eğitim | İslam Tarihi Sohbetleri

Hz. Peygamber döneminde mescitler nasıl değerlendiriliyordu?

31 Mart 2023 | 16:36
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Abbasi Halifesi Harun Reşid Dönemi" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Medeniyetinde Eğitim: Cami

08:00 Mescit ve Cami birbirinden farklı alanlar mı?

14:00 Camiler mescitlerinden farklı bir amaçla mı inşa edildi?

21:00 Müslümanlar için mescidin fonksiyonu neydi?

32:00 Hz. Peygamber döneminde mescitler ve kullanım amaçları

39:00 Hz. Ömer dönemindeki mescitlerin fonksiyonları

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