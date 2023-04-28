İslam Medeniyetinde Medrese ve Vakıflar
Medreselerin mimari özelliklerinin talebeler üzerindeki etkisi...
29 Nisan 2023 | 13:38
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İslam Medeniyetinde Medrese ve Vakıflar 29 Nisan 2023 | 13:38