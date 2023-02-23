İslam medeniyetinde ordu teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla 47. bölümüyle sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam medeniyetinde ordu teşkilatı" konuşuldu.
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:30 İslam medeniyetinde ordu teşkilatı
09:31 Cahiliye döneminde savaş olgusu
18:40 Hz. Peygamber (sav) döneminde savaş ve askeri tatbikatlar
23:19 İslam tarihinde ilk düzenli ordunun kuruluşu
30:07 Risalet döneminde savaş olgusu
40:40 Raşidi halifeler döneminde savaş ve askeri yapılanma