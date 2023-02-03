İslam Tarihi Sohbetleri | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı

Raşid halifeler döneminde valiler nasıl tayin edilirdi?

03 Şubat 2023 | 21:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde valilik teşkilatı" konu edildi.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 46. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 İslam Devletlerinde valilik teşkilatı ve yerel yönetimler

07:50 Hz. Ömer (r.a.) döneminde valiler nasıl tayin edilir?

15:00 Hz. Ömer (r.a.) döneminde yönetim ve yöneticilerin uygulamaları

25:00 Hz. Ömer (r.a.) döneminde idari yapı

41:00 Raşid halifeler döneminde valiler nasıl tayin edilirdi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

26. Bölüm "Mervan B. Muhammed Dönemi"
26. Bölüm "Mervan B. Muhammed Dönemi" 27 Eylül 2022 | 18:12
27. Bölüm "Abbasi Devleti"
27. Bölüm "Abbasi Devleti" 27 Eylül 2022 | 18:18
28. Bölüm "Abbasiler Dönemi"
28. Bölüm "Abbasiler Dönemi" 27 Eylül 2022 | 18:21
29. Bölüm "Bağdat'ın Önemi"
29. Bölüm "Bağdat'ın Önemi" 28 Eylül 2022 | 07:49
İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri
İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri 23 Aralık 2022 | 23:51
İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı
İslam Medeniyetinde Devlet Teşkilatı 30 Aralık 2022 | 15:52
İslam Medeniyetinde İstihbarat ve Posta Teşkilatı
İslam Medeniyetinde İstihbarat ve Posta Teşkilatı 06 Ocak 2023 | 18:36
İslam Tarihi Sohbetleri | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı
İslam Tarihi Sohbetleri | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı 03 Şubat 2023 | 21:25