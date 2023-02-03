İslam Tarihi Sohbetleri | İslam Devletlerinde Valilik Teşkilatı

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Devletlerinde valilik teşkilatı" konu edildi.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 46. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Devletlerinde valilik teşkilatı ve yerel yönetimler
07:50 Hz. Ömer (r.a.) döneminde valiler nasıl tayin edilir?
15:00 Hz. Ömer (r.a.) döneminde yönetim ve yöneticilerin uygulamaları
25:00 Hz. Ömer (r.a.) döneminde idari yapı
41:00 Raşid halifeler döneminde valiler nasıl tayin edilirdi?