İslam Tarihi Sohbetleri | İslam Medeniyetinde Ordu Teşkilatı

İslam orduları nasıl düzenli hale getirildi? Abbasiler döneminde askeri yapılanma nasıldı? İslam tarihinde ordu teşkilatında kadınlar yer aldı mı?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle...
Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "İslam Medeniyetinde Ordu Teşkilatı" konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 48. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
02:00 İslam Medeniyetinde Ordu Teşkilatı
07:00 İslam Medeniyetinde Fetih Politikası
11:30 İslam tarihinde ilk düzenli ordunun kuruluşu
12:30 İslam orduları nasıl düzenli hale getirildi?
16:30 Abbasiler döneminde ordu teşkilatı
19:30 Abbasiler döneminde askeri yapılanma nasıldı?
25:00 İslam tarihinde muhafız birlikleri
35:00 Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin döneminde askeri teşkilat
38:00 İslam'ın ilk döneminde askeri birliklerin kullandığı teçhizatlar
48:00 İslam tarihinde ordu teşkilatında kadınlar yer aldı mı?