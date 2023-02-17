İslam'ın ilk yıllarında şehir güvenliği nasıl sağlanıyordu? Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatında yapılan düzenlemeler nelerdir? Abbasiler döneminde şurta (polis) teşkilatının yarısı nasıldı?
İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta " İslam'ın ilk yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı" konuşuldu.
Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 46. bölümüyle sizlerle...
00:00 İslam Tarihi Sohbetleri
15:00 İslam'ın ilk yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı
20:00 İslam'ın ilk yıllarında şehir güvenliği nasıl sağlanıyordu?
23:00 İslam'da Şurta (Polis) teşkilatının ortaya çıkışı ve tarihi süreç
24:00 Hz. Peygamber ve dört halife döneminde bekçilik
25:30 Hz. Peygamber ve dört halife döneminde şurta teşkilatı
29:30 Hz. Osman döneminde şurta (polis) teşkilatı
32:00 Hz. Ali döneminde şurta (polis) teşkilatı
35:15 Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatı
38:20 Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatında yapılan düzenlemeler
42:00 Abbasiler döneminde şurta (polis) teşkilatının yarısı nasıldı?