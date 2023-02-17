İslam'ın İlk Yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı | İslam Tarihi Sohbetleri

İslam'ın ilk yıllarında şehir güvenliği nasıl sağlanıyordu?

17 Şubat 2023 | 17:05
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İslam'ın ilk yıllarında şehir güvenliği nasıl sağlanıyordu? Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatında yapılan düzenlemeler nelerdir? Abbasiler döneminde şurta (polis) teşkilatının yarısı nasıldı?

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta " İslam'ın ilk yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 46. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

15:00 İslam'ın ilk yıllarında Şurta (Polis) Teşkilatı

20:00 İslam'ın ilk yıllarında şehir güvenliği nasıl sağlanıyordu?

23:00 İslam'da Şurta (Polis) teşkilatının ortaya çıkışı ve tarihi süreç

24:00 Hz. Peygamber ve dört halife döneminde bekçilik

25:30 Hz. Peygamber ve dört halife döneminde şurta teşkilatı

29:30 Hz. Osman döneminde şurta (polis) teşkilatı

32:00 Hz. Ali döneminde şurta (polis) teşkilatı

35:15 Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatı

38:20 Emeviler döneminde şurta (polis) teşkilatında yapılan düzenlemeler

42:00 Abbasiler döneminde şurta (polis) teşkilatının yarısı nasıldı?

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