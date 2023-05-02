Osmanlı'da Eğitim Sistemi ve Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri (54. Bölüm)

Osmanlı'da eğitim sisteminde medreseler ne zaman yer almaya başladı?

02 Mayıs 2023 | 17:21
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İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Bir Eğitim Kurumu Olarak Medrese" konuşuldu. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 54. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 Tarihte Kalmış Bir Eğitim Kurumu Olarak Medrese

05:00 Osmanlı'da ilk medrese ne zaman inşa edildi?

07:00 Osmanlı'da eğitim sistemi ve medreseler

13:00 İlk Osmanlı müderrisi Davud-i Kayseri

27:00 Tarihte Kalmış Bir Eğitim Kurumu Olarak Medrese

33:00 Osmanlı döneminde medrese ve medrese türleri

39:00 Osmanlı'da eğitim sistemi ve medreseler

47:00 Tarihi seyri itibariyle medreseler

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