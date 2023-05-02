Tarihi Seyri İtibariyle Medreseler | İslam Tarihi Sohbetleri (53. Bölüm)

Modern üniversitelerin öncüsü Nizamiye Medreseleri nasıl kuruldu?

02 Mayıs 2023 | 17:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam Tarihi Sohbetleri, Prof. Dr. Adnan Demircan'ın moderatörlüğünde sizlerle... Müslümanların Tarihi'nden çeşitli konuların ele alındığı İslam Tarihi Sohbetleri'nde bu hafta "Medrese" konuşuldu.

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla İslam Tarihi Sohbetleri 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 İslam Tarihi Sohbetleri

02:00 Tarihi seyri itibariyle medreseler

11:30 İslam tarihinde ilk medrese ne zaman inşa edildi?

24:00 Modern üniversitelerin öncüsü: Nizamiye Medreseleri

28:00 Nizamiye Medreselerinin kuruluş amacı

34:00 İslam tarihinin dönüm noktası Nizamiye Medresesi

38:00 Selçukluların eğitim kurumları: Nizamiye Medreseleri

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