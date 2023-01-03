395. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Süt kardeşler evlenebilir mi?

03 Ocak 2023 | 19:03
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Mezarlık etrafında alim insanların olması o kişiye fayda sağlar mı? Vergi zekat yerine geçer mi? Mükellefe-i kulub kimdir ve ona zekat düşer mi? Tutamadığım oruçların borcunu nasıl ödemeliyim?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslamın Işığında Günümüz Meseleleri

06:00 Evlendikten sonra edinilen mallarda miras ortak olur mu?

09:00 Süt kardeşler evlenebilir mi?

14:00 Şirketler promosyon parasını çalışanlarına prim olarak vermesi caiz mi?

16:00 Namaz bozulduğunda bir günahı var mıdır?

20:00 Her iki tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılabilir mi?

22:00 Şirketler aldığı promosyonunu çalışanına vermek zorunda mıdır?

23:00 Sesli soru

32:00 Mezarlık etrafında alim insanların olması o kişiye fayda sağlar mı?

38:00 Vergi zekat yerine geçer mi?

40:00 Mükellefe-i kulub kimdir ve ona zekat düşer mi?

44:00 Tutamadığım oruçların borcunu nasıl ödemeliyim?

45:00 Sesli soru

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