Cami dolmadan müezzinin yanında saf tutmak doğru olur mu? Seferi olduğum zaman öğle namazını 2 rekat mı, 4 rekat mı kılmalıyım? Erkek çocuğu neden sünnet ettirilir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de VAV TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Kur'an-ı Kerim'i içimizden okumanın bir sakıncası var mı?

04:30 Necaset olan yer kuruyunca temiz sayılır mı?

11:00 2 rekat sünnet namazlarını 4 rekata tamamlayarak kılabilir miyiz?

12:00 Cami dolmadan müezzinin yanında saf tutmak doğru olur mu?

12:30 Seferi olduğum zaman öğle namazını 2 rekat mı, 4 rekat mı kılmalıyım?

13:00 Erkek çocuğu neden sünnet ettirilir?

15:00 Sabah namazının kazasını diğer vakit namazlarından sonra kılınır mı?

15:30 Bir kimse dükkanını bankaya kiraya vermesi caiz olur mu?

16:30 "Küfür tek millettir" sözü hadis midir?

17:30 Sesli soru

20:30 Ötanazi'nin dinde yeri var mıdır?

21:00 Ötanazi caiz midir?

26:00 Cin musallatından korunmak için ne yapmalıyız?

30:00 Taşıyıcı anne olmanın bir günahı var mıdır?

33:00 Öşür nasıl hesaplanır?

38:45 Videolu soru

44:30 Oruçlu uyurken kan yutup yutmadığımı hatırlamıyorum, ne yapmalıyım?

45:00 Dinimizde kurşun dökmenin hükmü nedir?

46:00 Karı koca aynı mezara defnedilebilir mi?

46:25 Sesli soru