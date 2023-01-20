VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslamın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Kur'an dinlerken secde ayeti okunursa tilavet secdesi yapmak gerekir mi?

05:00 Adak kurbanını kimler yiyemez?

08:00 Promosyon parası ile araç alıp onu köyde çalıştırabilir miyim?

10:00 Borsada temettü almak caiz midir?

12:00 Haram işlerden alınan vergilerle ödenen maaşlar helal mi?

14:00 Hz. Adem ve Hz. Havva (a.s) dünyaya geçişi nasıl olmuştur?

18:00 Sesli soru

22:00 Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde regl olursa ne yapmalı?

24:00 5 kardeşiz ve hiçbirimizin çocuğu olmadı, ilahi bir sebebi var mıdır?

26:00 Namaz kılan bir kimseyi namaz kılmayan birisi uyarabilir mi?

27:00 Yemin bozmanın kefareti nedir?

29:00 Oruç borcumu nasıl ödemem gerekir?

36:00 Eşler boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi?

37:00 Günaha teşvik edildim, ne yapmalıyım?

43:00 Sesli soru

48:00 Kur'an-ı Kerim'e yemin için el basmanın bir günahı var mıdır?