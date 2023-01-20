VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Abdülhamit Kılıçdere'nin sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslamın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Oturarak namaz kılan kişi seccadeyi nasıl sermeli?
05:00 Oğlum hapiste zekatımı gelinime verebilir miyim?
06:00 150 gram altınım var, zekatımı nasıl hesaplamalıyım?
07:00 Türk Lirası üzerinden verilen borç döviz olarak ödenebilir mi?
09:00 Müslümanların kendi aralarında mahrem hallerini konuşmaları caiz mi?
12:00 Kur korumalı hesaptan gelen kar payı helal midir?
14:00 Evde küçük ev köpeği beslemenin hükmü nedir?
15:00 Bireysel emeklilik için zekat verilmeli mi?
19:00 Sesli soru
23:00 Sakal kesmenin vebali var mı?
26:00 Babamdan kalan araziler var, zekatını vermeli miyim?
30:00 Yemin bozmanın hükmü nedir?
32:00 Borç para ile hacca gidilir mi?
35:00 Sesli soru
38:00 Murabaha caiz midir?
41:00 Yasin suresi ölülere okunur mu?
46:00 Zekat vermemenin cezası nedir?