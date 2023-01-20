Boşandıktan sonra eşyaların dağılımı nasıl olmalıdır? İnternetteki evlilik siteleri aracılığıyla evlenmek caiz mi? Uzun süre küs kalmak nikahı bozar mı? VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslamın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Boşandıktan sonra eşyaların dağılımı nasıl olmalıdır?

04:00 İnternetteki evlilik siteleri aracılığıyla evlenmek caiz mi?

14:00 Uzun süre küs kalmak nikahı bozar mı?

26:00 Sesli soru

30:00 Gayrimüslimlere dua etmek caiz midir?

32:00 Sekerat anında getirilen şehadet makbul müdür?

34:00 Hangi kuşların eti yenmez?

36:00 Zaruret halinde faizli kredi kullanmak caiz mi?

43:00 Yatalak birine abdest yerine teyemmüm aldırsak caiz olur mu?

44:00 Tuvaletin yönünün kıbleye doğru olmasının mahsuru var mı?

46:00 Kiracıdan kira almamak zekat olur mu?