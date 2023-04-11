403. Bölüm | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Vakit namazının çıkmasına az kala önce farz sonra sünnet kılınır mı?

11 Nisan 2023 | 12:12
VİDEO DEVAM EDİYOR

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Kabir azabı var mıdır?

11:00 Yemin bozmanın kefareti nedir?

14:00 Gelinime zekat verebilir miyim?

14:40 Sesli soru

22:30 Banka promosyonuyla aidat ödemek caiz mi?

25:40 Gusül abdesti alırken kıbleye doğru dönmemiz gerekir mi?

26:00 Kıbleye doğru yapılan yanlışlar nelerdir?

30:30 Bireysel emeklilik sistemi caiz midir?

32:00 Her gün çevre illere gidiyorum, Ramazan'da oruç tutabilir miyim?

34:00 Geçmiş namaz borçları nasıl kılınır?

35:00 Hutbede kaç basamak çıkılır?

40:40 Sesli soru

43:00 Ceketin kollarını giymeden omuzda tutmak kibir alameti sayılır mı?

47:30 Vakit namazının çıkmasına az kala önce farz sonra sünnet kılınır mı?

50:30 Senelerdir oruç tutamıyorum kefaretini veremedim, ne yapmalıyım?

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