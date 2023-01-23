411. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Akıllı telefondan Kur'an okursak hatim olur mu?
24 Ocak 2023 | 09:20
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