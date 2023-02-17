VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Miraç gecesinin önemi ve faziletleri neler?

13:00 Miraç gecesinde oruç tutulur mu?

14:15 Seyirci Sorusu

15:25 Adadığı adağı yerine getiremeyen kimse ne yapmalı?

18:00 Sesli Soru

19:00 Mizanda sevapları günahlarından ağır gelen kişi direkt cennete mi gidecek?

21:40 Birden fazla cenaze için tek bir cenaze namazı kılınabilir mi?

23:25 Cesedini kadavra olarak bağışlayan birinin sonradan cenaze namazı kılınır mı?

24:25 İnancını bilmediğimiz kişi için "Allah Rahmet Eylesin" denir mi?

27:00 İmâ ile namaz nasıl kılınır?

30:00 Askerlik yapanlar cuma namazında nasıl hareket etmeliler?

31:00 Seyirci Sorusu

31:50 Borcunun vaktinde ödemeyen kişiye takdir edilen mali tazminatı almak caiz midir?

34:50 Kaybolan bir kimsenin cesedi bulunmadıysa cenaze namazı kılınır mı?

36:45 Kabirlerde bulunanlardan yardım istemek doğru olur mu?

39:45 Reenkarnasyon inancının İslam'da yeri var mıdır?

46:30 Sesli Soru

47:30 İnanç konusunda zorlama olmaz, peki, ibadet konusunda olabilir mi?

50:30 Ahirette hayvanlar da insanlar gibi diriltelecek mi?