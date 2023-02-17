VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Miraç gecesini nasıl değerlendirmeliyiz?

13:00 Seyirci Sorusu

15:45 Rüya ile amel etmek gerekir mi?

17:45 Hangi istekler şirke girer?

18:10 Sesli Soru

24:00 Müslüman, dinini yaşamak için bir mezhebe bağlanmak zorunda mı?

27:30 Sessiz dua ve zikir olur mu?

30:00 Vefat eden kimsenin adına namaz borçları ödenebilir mi?

30:15 Evinde eşiyle cemaat olup namaz kılan kadın hatayı düzeltebilir mi?

31:10 Namaz kılarken burnumuz aksa ve burnumuzu silsek namazımız bozulur mu?

33:20 Toplumdan saklanmak zorunda olan kişilere cuma namazı farz mıdır?

35:20 Ramazan fitresini Ramazandan önce verebilir miyiz?

42:00 Promosyon ücretleri ile yiyecek içecek alınır mı?

49:00 Eşimden borç olarak bilezik istedim, tekrar vermem gerekir mi?