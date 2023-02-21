VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:20 2013 yılında Hacca gittim, Arafat'a çıkarken elbisemin düğmesi kopmuş bunu sonradan fark ettim. Bunun bir günahı var mıdır?

05:11 Bir yakınıma 8 yıl önce para verdim. Bugün bu parayı öderken nasıl hesap yapılmalı?

05:54 Hayızlı haldeyken ayet okunur mu?

08:04 2 evim var, birinde oğlum oturuyor. Bu ev için de zekat vermem gerekir mi?

09:20 Vücudunda dövme bulunan kişinin namazı geçerli olur mu?

12:41 İmam çorapsız bir şekilde namaz kıldırabilir mi?

20:06 Mehir miktarı ne kadar olmalıdır?

24:45 Evlatlık kişinin öz babasından miras hakkı var mıdır?

27:25 Sezaryen ile doğum yapmak guslü gerektirir mi?

28:03 İrrigasyon yaptıran stomalı bireyin orucu bozulur mu?

29:30 İçki satılan yerden alış veriş yapmak haram mıdır?

32:55 Evlat ayrımı yapan aileye karşı tutum nasıl olmalı?

43:55 Ölen kişinin ardından cüz paylaşmak suretiyle hatim indirmek caiz midir?