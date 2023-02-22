427. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Dinimizde vasiyetin yeri nedir?

22 Şubat 2023 | 10:32
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VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:33 Eldiven ile namaz kılabilir miyiz?
02:57 Hacca gitmeden umreye giden kimseye Hacca gitmek farz olur mu?
06:42 Fetva ile takva arasında İslam'ı yaşama sorumluluğu açısından fark var mı?
10:19 Kaza namazı kılmak için ezan okumak gerekiyor mu?
10:35 Fıkıh kitaplarında namaz kılmayanlarla ilgili bilgiler...
13:40 Dinimizde vasiyetin yeri nedir?
19:15 Abdest alırken kıyafete sıçrayan sular necis mi sayılır?
24:28 Zeytinin öşrü nasıl hesaplanır?
28:35 Kız kardeşim çocuğuma süt annelik yapabilir mi?
29:20 Eşimin mehrini habersiz yatırım yaptım, günahım var mıdır?
35:20 Dinen miras paylaşımı nasıl olmalıdır?
39:15 Sesli soru: Keramet nedir?
42:00 Eşim borcunu inkar ediyor, kardeşime mirastan pay verebilir miyim?
49:00 Cenaze defni ne zaman olur?

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