VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 Cem nasıl yapılır ve hangi vakitler cem edilir?

05:45 Cuma namazlarında çalıştığım için kılamıyorum, ne yapmalıyım?

07:39 Efendimizin (sav) döneminde mezhepler var mıydı?

12:12 Namazın sadece farzlarını kılmak doğru mudur?

15:50 Depremzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması caiz midir?

17:20 İpek elbise veya ipek kravatla namaz kılmak caiz midir?

23:50 Cenazeye çelenk veya çiçek göndermek dini açıdan uygun mudur?

24:53 Ölüyü tezkiye etmenin anlamı ve hükmü nedir?

28:03 İmam son oturuşu yapmadan kalkarsa cemaat ne yapmalıdır?

29:30 Namaz öğreten seccade ile kılınan namaz geçerli olur mu?

32:57 Finansman kullanıp daha sağlam bir ev alma isteğimiz var, caiz midir?

33:45 Bina yanındaki palmiye ve çam ağacını kesmek günah mıdır?

36:15 Kabir azabı var mı?

42:00 Yatsı namazının son iki rekatını 4 rekat olarak kılmanın hükmü nedir?

48:47 Namaz kılarken kıyamda ayaklar arası açıklık ne kadar olmalıdır?