İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
03:00 Kur'an okunurken camiye giren bir kişi vakit namazı kılabilir mi?
04:00 Evlendirmek için fakire harcanan para zekat yerine geçer mi?
05:10 Ölen kişinin hemen cennet veya cehenneme gideceği belli olur mu?
08:10 Hz. Peygamberimiz (sav) kaç umre yapmıştır?
10:48 Nafile namaz için nasıl niyet etmek gerekiyor?
14:36 Evlatlar arası mal paylaşımı nasıl olmalı?
24:05 Oturarak nasıl namaz kılınır?
28:20 Düğün için biriktirilen paranın zekatı olur mu?
28:40 Kur'an-ı Kerim Türkçe meali ile hatim olur mu?
29:27 Alacağını tahsil edemeyen kişi bunu alacaklısından gizlice alabilir mi?
30:45 İslam'da mehdi inancı hakkında bilgi verir misiniz?
32:02 Kızlarımla lades oynuyorum, lades de kumar mıdır?
35:00 Kalben hakkımı helal etmemem mümkün mü?
36:43 Parfüm, deodorant ve kolonyalardaki alkol namaza engel midir?
37:05 "Nasılsanız öyle yönetilirsiniz" sözü hadis midir?
38:59 Ahirete kul hakkı yemiş olarak gidenlerin durumu ne olacak?
40:50 Şifresiz internetlere bağlanmak haram mıdır?
43:30 Kuşluk namazı ne zamana kadar kılınır?
45:50 Nesh ne demektir, Kur'an'da nesh var mıdır?
50:11 Küçükbaş adayıp da büyükbaş kesilir mi?