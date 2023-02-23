İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

03:00 Kur'an okunurken camiye giren bir kişi vakit namazı kılabilir mi?

04:00 Evlendirmek için fakire harcanan para zekat yerine geçer mi?

05:10 Ölen kişinin hemen cennet veya cehenneme gideceği belli olur mu?

08:10 Hz. Peygamberimiz (sav) kaç umre yapmıştır?

10:48 Nafile namaz için nasıl niyet etmek gerekiyor?

14:36 Evlatlar arası mal paylaşımı nasıl olmalı?

24:05 Oturarak nasıl namaz kılınır?

28:20 Düğün için biriktirilen paranın zekatı olur mu?

28:40 Kur'an-ı Kerim Türkçe meali ile hatim olur mu?

29:27 Alacağını tahsil edemeyen kişi bunu alacaklısından gizlice alabilir mi?

30:45 İslam'da mehdi inancı hakkında bilgi verir misiniz?

32:02 Kızlarımla lades oynuyorum, lades de kumar mıdır?

35:00 Kalben hakkımı helal etmemem mümkün mü?

36:43 Parfüm, deodorant ve kolonyalardaki alkol namaza engel midir?

37:05 "Nasılsanız öyle yönetilirsiniz" sözü hadis midir?

38:59 Ahirete kul hakkı yemiş olarak gidenlerin durumu ne olacak?

40:50 Şifresiz internetlere bağlanmak haram mıdır?

43:30 Kuşluk namazı ne zamana kadar kılınır?

45:50 Nesh ne demektir, Kur'an'da nesh var mıdır?

50:11 Küçükbaş adayıp da büyükbaş kesilir mi?