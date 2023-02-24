İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:37 Kumar oynadığım için anne ve babam kabirde azap çekiyor mudur?

05:27 Borsada katılım endeksinde işlem yapmak caiz midir?

06:15 Kıyamet alametlerini Müslümanlar görecek mi?

06:52 Abdest almakta zorlanan bir kimse teyemmüm alabilir mi?

07:45 Altının zekat miktarı ne kadardır?

08:50 Zekat miktarı kadar altını olan bir kimse kurban kesmek zorunda mıdır?

09:24 Tavuk kümesim var, bir arkadaşım 12 yumurta getirdi, bunları kuluçkaya yatır dedi, 12 civciv çıktı çoğu öldü. İki tavuk iki horoz bende kaldı, sahibi almadı. Bu hayvanlar bana haram mı?

13:23 Düğün altınlarımı babam aldı, babam vefat ettikten sonra annem ve kardeşlerimden istediğimde bana beddua ediyorlar, ne yapmam lazım?

13:53 Rahatsızlığım nedeniyle teravih namazlarını 8 rekat kılabilir miyim?

15:30 Babam beraber aldığımız tarladan kardeşlerime pay vermiş, hükmü nedir?

17:14 Çalıştığım iş yeri sigortamın tamamını ödememiş, dini hükmü nedir?

18:19 Promosyon sokak hayvanlarına harcanır mı?

21:15 Eşimle ahirette de evlenebilir miyim?

23:24 Yemin kefaret parasını deprem bölgesine gönderebilir miyim?

24:53 İnternetten dizi film izlemek caiz olur mu?

26:16 İpek kirpik abdeste engel olur mu?

27:51 Kaza namazlarında ezan ve kamet gerekir mi?

28:19 Dünyada maruz kalınan engel günahlara kefaret olur mu?

29:23 Bebeğin doğumunun kırkıncı gününde dinen yapılması gereken işlem var mı?

31:25 Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir?

34:50 İnsanın aklına gelen kötü vesveselerden kurtulmak için ne yapmalıyız?

35:45 Erkeklerle kadınların namaz kılma şekilleri arasında ne gibi fark var?

37:44 Süt anneye zekat verilir mi?

42:10 Bir kerede üç talak ile hanımımızla boşanmış sayılır mıyız?

44:00 Aş evlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre yerine geçer mi?

47:22 İkindi namazından sonra hangi namazın kazasını kılabilirim?

47:45 65 yaşındayım artık oruç tutamıyorum fitre verebilir miyim?

50:21 Bankada altın hesabımdaki kârı kendime harcayabilir miyim?

50:56 Çam ağaçları eve zarar veriyor, kessek günaha girer miyiz?