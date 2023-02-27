İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 İkindi namazından sonra hangi namazın kazasını kılabilirim?

02:30 Türkçe meal okuyarak hatim edip sevap kazanabilir miyim?

05:45 Satranç, tavla vb. oyunlar oynamanın hükmü nedir?

06:55 Ramazan fidyesini ne zaman verebiliriz?

08:45 Banla promosyonu ile annemin dişlerini implant yaptırabilir miyim?

10:45 Nafile veya kaza namazları 6 rekat olarak kılınabilir mi?

13:05 Protezlerin gusül ve namaz abdestine zararı var mıdır?

14:20 Kadınlar özel günlerinde şehitliği ziyaret edebilir mi?

15:00 TV izlerken Kur'an-ı Kerim okuyabilir miyim?

16:23 Babam da alacaklısı da vefat etti, borcu nasıl ve kime vereceğim?

21:16 Promosyonu kullanabilir miyim veya vergi olarak verebilir miyiz?

22:50 Kerahet vakitlerinde Kur'an okurken secde ayeti gelirse ne yapmalıyız?

25:27 Kolum sargılı ayağımda varis çorabı var teyemmüm almam caiz mi?

26:42 Günahı gizlemek için yalan söylemenin hükmü nedir?

32:03 Kirada evimiz olan şehirde seferi sayılır mıyız?

34:40 Depremden dolayı zekatını erken veren biri sonraki yıl nasıl hesap yapmalı?

36:30 İçki içilen mekanda namaz kılınabilir mi?

39:45 Hamile bir kadın namazlarını oturarak veya ima ile kılabilir mi?

42:55 Birinci oturuşu son oturuş sanarak selam veren kimse ne yapar?

45:50 Duaların kabul olması için ön şartlar var mıdır?

49:20 Üvey annelerinin nüfusuna kayıtlı çocuklar ona mirasçı olabilirler mi?

50:45 Eşinin evine gitmeyeceğine yemin eden bir kadının durumu nedir?