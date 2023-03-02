434. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır?

03 Mart 2023 | 09:23
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:15 Bireysel emeklilik caiz midir?
11:00 Bir kişi ile dalga geçilmesinin günahı var mıdır?
14:50 İş yerinde çalışıyor göstererek sigortalı yapmak kul hakkına girer mi?
16:30 Sesli Soru
19:20 Temettu haccı ne demektir ve nasıl yapılır?
24:00 Gayrimüslim bir doktor Müslüman çocukları sünnet edebilir mi?
25:50 Kadınların hayız veya nifas hallerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?
27:30 Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu?
28:45 Muharrem'de oruç tutmanın hükmü nedir?
33:30 Abdest alırken dua okumak şart mıdır?
37:30 "Vitir namazı son namazdır, ondan sonra namaz kılınmaz" deniliyor, doğru mu?
39:20 Akrabalarla bağı koparmanın hükmü nedir?
42:30 İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır?
44:30 Kur'an-ı Kerim'i yavaş veya hızlı okumanın ölçüsü ne olmalıdır?
45:30 Sesli Soru
48:30 Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır?

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