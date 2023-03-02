Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:15 Bireysel emeklilik caiz midir?
11:00 Bir kişi ile dalga geçilmesinin günahı var mıdır?
14:50 İş yerinde çalışıyor göstererek sigortalı yapmak kul hakkına girer mi?
16:30 Sesli Soru
19:20 Temettu haccı ne demektir ve nasıl yapılır?
24:00 Gayrimüslim bir doktor Müslüman çocukları sünnet edebilir mi?
25:50 Kadınların hayız veya nifas hallerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?
27:30 Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu?
28:45 Muharrem'de oruç tutmanın hükmü nedir?
33:30 Abdest alırken dua okumak şart mıdır?
37:30 "Vitir namazı son namazdır, ondan sonra namaz kılınmaz" deniliyor, doğru mu?
39:20 Akrabalarla bağı koparmanın hükmü nedir?
42:30 İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır?
44:30 Kur'an-ı Kerim'i yavaş veya hızlı okumanın ölçüsü ne olmalıdır?
45:30 Sesli Soru
48:30 Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır?