Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:15 Bireysel emeklilik caiz midir?

11:00 Bir kişi ile dalga geçilmesinin günahı var mıdır?

14:50 İş yerinde çalışıyor göstererek sigortalı yapmak kul hakkına girer mi?

16:30 Sesli Soru

19:20 Temettu haccı ne demektir ve nasıl yapılır?

24:00 Gayrimüslim bir doktor Müslüman çocukları sünnet edebilir mi?

25:50 Kadınların hayız veya nifas hallerinde yapamayacakları şeyler nelerdir?

27:30 Güç yetirilemeyecek bir şey adamak geçerli olur mu?

28:45 Muharrem'de oruç tutmanın hükmü nedir?

33:30 Abdest alırken dua okumak şart mıdır?

37:30 "Vitir namazı son namazdır, ondan sonra namaz kılınmaz" deniliyor, doğru mu?

39:20 Akrabalarla bağı koparmanın hükmü nedir?

42:30 İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır?

44:30 Kur'an-ı Kerim'i yavaş veya hızlı okumanın ölçüsü ne olmalıdır?

45:30 Sesli Soru

48:30 Duada ellerin durumu nasıl olmalıdır?