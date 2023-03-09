Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

00:56 Bir insan bilmeden şirke girerse ve sonra tövbe ederse affedilir mi?

04:41 Sonda kullananların abdesti ne zaman bulunur?

05:42 Depresyonda olan bir insan hangi duaları okumalıdır?

06:37 Başsağlığı dilemek için kilisedeki cenaze törenine katılmak caiz mi?

10:36 Kişi, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi?

11:50 Önceki semavi dinler İslam diye adlandırılabilir mi?

15:30 Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?

37:22 Geniz akıntısı orucu bozar mı?

37:43 Ablama küçük bir araba aldık, bu bizim için zekat yerine geçer mi?

45:00 Kur'an okunduktan sonra abdestin bozulduğu anlaşılırsa ne yapılmalı?

45:32 İş yerinde bazı sebeplerden dolayı ayakkabı ile namaz kılabilir mi?

49:06 Boks sporu yapmak günah mı?