437. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Bir insan bilmeden şirke girerse ve sonra tövbe ederse affedilir mi?

09 Mart 2023 | 06:29
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
00:56 Bir insan bilmeden şirke girerse ve sonra tövbe ederse affedilir mi?
04:41 Sonda kullananların abdesti ne zaman bulunur?
05:42 Depresyonda olan bir insan hangi duaları okumalıdır?
06:37 Başsağlığı dilemek için kilisedeki cenaze törenine katılmak caiz mi?
10:36 Kişi, evlat edindiği çocuğa bütün malını bağışlayabilir mi?
11:50 Önceki semavi dinler İslam diye adlandırılabilir mi?
15:30 Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir?
37:22 Geniz akıntısı orucu bozar mı?
37:43 Ablama küçük bir araba aldık, bu bizim için zekat yerine geçer mi?
45:00 Kur'an okunduktan sonra abdestin bozulduğu anlaşılırsa ne yapılmalı?
45:32 İş yerinde bazı sebeplerden dolayı ayakkabı ile namaz kılabilir mi?
49:06 Boks sporu yapmak günah mı?

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