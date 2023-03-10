Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:34 Vakit ve kaza namazlarının sıralaması nasıl olmalı?
07:28 Katılım bankalarının promosyonlarını kullanmak caiz midir?
09:10 Mehir nedir, ne zaman verilmelidir?
16:34 Gusül alırken nasıl niyet etmemiz gerekir?
17:10 Hayızlı döneminden önce başlayan lekelenmenin hükmü nedir?
20:20 Fidye vermenin bir zamanı var mıdır?
22:11 Zekatlarımızı dernek veya vakıflara verebilir miyiz?
23:42 Bankadan alınan kredi enflasyon oranının altında kalsa bile caiz midir?
25:08 Tahiyyetü'l -Mescid namazının hükmü nedir?
27:50 Farz namazlarının 3. ve 4. rekatında sure okunur mu?
29:33 Alkol fabrikasında ürün satmanın hükmü nedir?
31:38 Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir?
38:53 Kadın boşanma durumundaki hayatını düşünerek mi mehir istemeli?
39:59 Borsada işlem yapmak caiz midir?
41:20 Bankalardan yatırım fonu almanın sakıncası var mıdır?
41:45 Çocuklara Yıldırım, Yağmur vb. gibi isimleri koymakta bir sakınca var mı?
47:45 Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?
48:20 Cuma günü çalışmanın hükmü nedir?