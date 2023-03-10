Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:34 Vakit ve kaza namazlarının sıralaması nasıl olmalı?

07:28 Katılım bankalarının promosyonlarını kullanmak caiz midir?

09:10 Mehir nedir, ne zaman verilmelidir?

16:34 Gusül alırken nasıl niyet etmemiz gerekir?

17:10 Hayızlı döneminden önce başlayan lekelenmenin hükmü nedir?

20:20 Fidye vermenin bir zamanı var mıdır?

22:11 Zekatlarımızı dernek veya vakıflara verebilir miyiz?

23:42 Bankadan alınan kredi enflasyon oranının altında kalsa bile caiz midir?

25:08 Tahiyyetü'l -Mescid namazının hükmü nedir?

27:50 Farz namazlarının 3. ve 4. rekatında sure okunur mu?

29:33 Alkol fabrikasında ürün satmanın hükmü nedir?

31:38 Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir?

38:53 Kadın boşanma durumundaki hayatını düşünerek mi mehir istemeli?

39:59 Borsada işlem yapmak caiz midir?

41:20 Bankalardan yatırım fonu almanın sakıncası var mıdır?

41:45 Çocuklara Yıldırım, Yağmur vb. gibi isimleri koymakta bir sakınca var mı?

47:45 Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

48:20 Cuma günü çalışmanın hükmü nedir?