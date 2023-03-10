438. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir?

10 Mart 2023 | 09:37
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:34 Vakit ve kaza namazlarının sıralaması nasıl olmalı?
07:28 Katılım bankalarının promosyonlarını kullanmak caiz midir?
09:10 Mehir nedir, ne zaman verilmelidir?
16:34 Gusül alırken nasıl niyet etmemiz gerekir?
17:10 Hayızlı döneminden önce başlayan lekelenmenin hükmü nedir?
20:20 Fidye vermenin bir zamanı var mıdır?
22:11 Zekatlarımızı dernek veya vakıflara verebilir miyiz?
23:42 Bankadan alınan kredi enflasyon oranının altında kalsa bile caiz midir?
25:08 Tahiyyetü'l -Mescid namazının hükmü nedir?
27:50 Farz namazlarının 3. ve 4. rekatında sure okunur mu?
29:33 Alkol fabrikasında ürün satmanın hükmü nedir?
31:38 Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir?
38:53 Kadın boşanma durumundaki hayatını düşünerek mi mehir istemeli?
39:59 Borsada işlem yapmak caiz midir?
41:20 Bankalardan yatırım fonu almanın sakıncası var mıdır?
41:45 Çocuklara Yıldırım, Yağmur vb. gibi isimleri koymakta bir sakınca var mı?
47:45 Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?
48:20 Cuma günü çalışmanın hükmü nedir?

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