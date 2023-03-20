445. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir?

20 Mart 2023 | 21:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:10 Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir?
11:35 Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?
16:55 Rahatsızlık nedeniyle taahhütleri yerine getirememenin dini hükmü nedir?
18:18 İş yerinde namaz kılarken sadece Fatiha'yı okumak doğru olur mu?
21:43 Ramazan mukabelesine bir hafta önce başlamanın bir sakıncası var mı?
22:46 Varis çorabını her abdestte çıkarmak gerekir mi?
24:45 Bankada yazılım mühendisi olarak çalışmak caiz mi?
27:23 Vitir namazında kunut duası unutulursa sehiv secdesi yapmak şart mı?
31:15 Hasta halamın zekatını benim dağıtmam caiz mi?
34:00 Tilavet secdeleri hatim bitiminde topluca yapılabilir mi?
36:00 Anneannemize ve dedemize fitre veya zekat verebilir miyiz?
36:41 İçki satılan otelde çalışmak caiz mi?
40:15 Ev halkında hakikati inkar eden varsa ne yapılmalı?
50:32 Kabe'de mahremiyete dikkat edilmediğini iddia ederek ailesini hacca göndermeyen kişinin yaptığı durum nedir?

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