Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:10 Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir?
11:35 Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?
16:55 Rahatsızlık nedeniyle taahhütleri yerine getirememenin dini hükmü nedir?
18:18 İş yerinde namaz kılarken sadece Fatiha'yı okumak doğru olur mu?
21:43 Ramazan mukabelesine bir hafta önce başlamanın bir sakıncası var mı?
22:46 Varis çorabını her abdestte çıkarmak gerekir mi?
24:45 Bankada yazılım mühendisi olarak çalışmak caiz mi?
27:23 Vitir namazında kunut duası unutulursa sehiv secdesi yapmak şart mı?
31:15 Hasta halamın zekatını benim dağıtmam caiz mi?
34:00 Tilavet secdeleri hatim bitiminde topluca yapılabilir mi?
36:00 Anneannemize ve dedemize fitre veya zekat verebilir miyiz?
36:41 İçki satılan otelde çalışmak caiz mi?
40:15 Ev halkında hakikati inkar eden varsa ne yapılmalı?
50:32 Kabe'de mahremiyete dikkat edilmediğini iddia ederek ailesini hacca göndermeyen kişinin yaptığı durum nedir?