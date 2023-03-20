Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:10 Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir?

11:35 Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?

16:55 Rahatsızlık nedeniyle taahhütleri yerine getirememenin dini hükmü nedir?

18:18 İş yerinde namaz kılarken sadece Fatiha'yı okumak doğru olur mu?

21:43 Ramazan mukabelesine bir hafta önce başlamanın bir sakıncası var mı?

22:46 Varis çorabını her abdestte çıkarmak gerekir mi?

24:45 Bankada yazılım mühendisi olarak çalışmak caiz mi?

27:23 Vitir namazında kunut duası unutulursa sehiv secdesi yapmak şart mı?

31:15 Hasta halamın zekatını benim dağıtmam caiz mi?

34:00 Tilavet secdeleri hatim bitiminde topluca yapılabilir mi?

36:00 Anneannemize ve dedemize fitre veya zekat verebilir miyiz?

36:41 İçki satılan otelde çalışmak caiz mi?

40:15 Ev halkında hakikati inkar eden varsa ne yapılmalı?

50:32 Kabe'de mahremiyete dikkat edilmediğini iddia ederek ailesini hacca göndermeyen kişinin yaptığı durum nedir?