Ramazan-ı Şerif süresince Dr. Selim Çakıroğlu sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

01:10 Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

08:21 Teravih namazını cemaatle kılmanın hükmü nedir?

10:05 Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?

12:55 Sahurun mahiyeti nedir, oruç tutmak için sahura kalkmak gerekli mi?

15:05 İmsak nedir, ne zaman başlar?

20:05 Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

24:50 Orucu bozan şeyler nelerdir?

28:13 Hatimli teravih namazı kılarsak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur muyuz?

32:43 Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak mekruh mu?

37:58 Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?