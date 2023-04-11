Ramazan-ı Şerif süresince Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

00:57 Balkondan aşağı sofra silkelemek kul hakkına girer mi?

04:50 Teravih namazını geç kılmamda sakınca var mı?

06:47 Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

08:55 Evlenecek kıza veya erkeğe zekat düşer mi?

10:19 Zekat veren insana zekat düşer mi?

11:42 Hacca borç alınarak gidilir mi?

12:38 Tahlil için kan vermek orucu bozar mı?

17:20 Vitir namazının son rekatında ayetel kürsi okunur mu?

20:35 Herkes cennete gidebilir mi?

24:25 Diş fırçalamak ve sigara içmek orucu bozar mı?

25:55 Erkeklerde kaşa çizik atmak günah mı?

27:35 Şirketim için ödediğim vergiler zekattan düşer mi?

28:57 Başkasının yerine hacca gidilir mi?

32:24 Kişi oruçluyken cünüp olursa orucu bozulur mu?

36:04 65 yaş üstü otobüse bedava biniyor, bu haram olur mu?

43:10 Oruçluyken dil altı hapı almak orucu bozar mı?