455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi?

Zekat ve fitre camilere verilir mi?

04 Nisan 2023 | 10:22
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:39 Zekat ve fitre camilere verilir mi?
03:00 Öğrencilerin zekat vermesi gerekir mi?
05:00 Efendimiz (sav) sünnet namazları kılarken nasıl niyet ederdi?
05:58 Kardeşime ve birine yardımda bulunuyorum. Zekatım yerine geçer mi?
12:56 Mucizeleri inkar eden dinden çıkar mı?
15:50 Zekatta kabzetmenin gerçekleşmesi şart mı?
19:38 Sağlığımda kılmadığım namazların kazasını oturarak kılmam caiz mi?
20:51 Banka promosyon ücretini alıp zekat olarak verebilir miyim?
32:19 Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer?
34:48 Gözlerim rahatsız ama mukabele takip ediyorum, sevabı çok olur mu?
37:50 Sehiv secdesi şafiilere göre nasıl kılınır?
39:05 Birisinin günahını örtmenin mükafatı nedir?
43:49 Karavanda yaşıyorum, gittiğim yerlerde 20 gün kalıyorum. Seferi miyim?

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