455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:39 Zekat ve fitre camilere verilir mi?

03:00 Öğrencilerin zekat vermesi gerekir mi?

05:00 Efendimiz (sav) sünnet namazları kılarken nasıl niyet ederdi?

05:58 Kardeşime ve birine yardımda bulunuyorum. Zekatım yerine geçer mi?

12:56 Mucizeleri inkar eden dinden çıkar mı?

15:50 Zekatta kabzetmenin gerçekleşmesi şart mı?

19:38 Sağlığımda kılmadığım namazların kazasını oturarak kılmam caiz mi?

20:51 Banka promosyon ücretini alıp zekat olarak verebilir miyim?

32:19 Müslümandan namaz ibadeti ne zaman ve hangi hallerde düşer?

34:48 Gözlerim rahatsız ama mukabele takip ediyorum, sevabı çok olur mu?

37:50 Sehiv secdesi şafiilere göre nasıl kılınır?

39:05 Birisinin günahını örtmenin mükafatı nedir?

43:49 Karavanda yaşıyorum, gittiğim yerlerde 20 gün kalıyorum. Seferi miyim?