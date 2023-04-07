İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

01:18 Kredi çekip ev almak günah mı?

10:43 Hacet ve istihare namazından hemen sonra yatmamız gerekir mi?

14:55 Annemin evinde babamın önceki eşinden olan çocuğunun hakkı var mı?

16:23 Kredi kartlarının verdiği puan veya paraları kullanmak caiz mi?

22:31 Şeker hastasıyım, oruç tutmalı mıyım?

26:29 Astım hastasıyım, astım spreyi kullansam orucum bozulur mu?

30:01 Çorap üstüne meshin hükmü nedir?

35:26 Mezarı başka yere taşımak günah mı?

38:24 Nafile namazlar her gün kılınmalı mı?

39:50 Birine borç verdim, geri ödeme yapmadı, zekatım yerine geçer mi?

41:43 22 ay vadeli finansman kartı aldım. Yaptığım bu işlem caiz mi?

43:30 Mazeretsiz oruç tutmayan bir kimse, fidyesini verse olur mu?

44:48 Oruç tutmayan birinden alışveriş yapmak caiz mi?

47:58 Cami hoparlöründen Kur'an okumak caiz mi?