459. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Astım hastasıyım, astım spreyi kullansam orucum bozulur mu?

07 Nisan 2023 | 23:13
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

01:18 Kredi çekip ev almak günah mı?
10:43 Hacet ve istihare namazından hemen sonra yatmamız gerekir mi?
14:55 Annemin evinde babamın önceki eşinden olan çocuğunun hakkı var mı?
16:23 Kredi kartlarının verdiği puan veya paraları kullanmak caiz mi?
22:31 Şeker hastasıyım, oruç tutmalı mıyım?
26:29 Astım hastasıyım, astım spreyi kullansam orucum bozulur mu?
30:01 Çorap üstüne meshin hükmü nedir?
35:26 Mezarı başka yere taşımak günah mı?
38:24 Nafile namazlar her gün kılınmalı mı?
39:50 Birine borç verdim, geri ödeme yapmadı, zekatım yerine geçer mi?
41:43 22 ay vadeli finansman kartı aldım. Yaptığım bu işlem caiz mi?
43:30 Mazeretsiz oruç tutmayan bir kimse, fidyesini verse olur mu?
44:48 Oruç tutmayan birinden alışveriş yapmak caiz mi?
47:58 Cami hoparlöründen Kur'an okumak caiz mi?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

451. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
451. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 03 Nisan 2023 | 16:07
Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır? (452. Bölüm)
452. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 03 Nisan 2023 | 16:00
453. Bölüm I Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir?
453. Bölüm I Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir? 03 Nisan 2023 | 16:00
454. Bölüm I Asgari Ücretle Geçinen Akrabalara Zekat Verilebilir mi?
454. Bölüm I Asgari Ücretle Geçinen Akrabalara Zekat Verilebilir mi? 03 Nisan 2023 | 16:00
455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi?
455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi? 04 Nisan 2023 | 06:38
457. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
457. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 06 Nisan 2023 | 09:49
458. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
458. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Nisan 2023 | 10:22
459. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
459. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Nisan 2023 | 23:13