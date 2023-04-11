İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Sıkıntı yaşadığımızda Allah'a (CC) en güzel şekilde dua edilir?
08:00 Tesbih ve zikirlerde sayı önemli mi?
10:00 Orucun fidyesi fitre parası kadar mı verilir?
11:35 Fidye ve fitrenin kişiye para olarak mı verilmesi gerekir?
16:00 Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza su vermesinin ölçüsü nedir?
17:00 Besmele ve niyet unutulduğunda gusül sahih olur mu?
18:50 Guslederken suyun küpe deliklerine ulaşması şart mı?
20:20 Ramazan dışında da vitir namazı cemaatle kılınabilir mi?
21:00 Ateizmi anlatan kitapları okumak caiz mi?
24:00 Nöbet yüzünden namaz kılamayan askeri personel ne yapmalıdır?
25:00 Hanefi mezhebine mensup olanlar şafi imama uyabilirler mi?
27:00 Pijama ile namaz kılmak günah mı?
28:50 Oruç fidyem için borçlularımla konuşup borçlarını silsem olur mu?
34:00 Mezhep değiştirmenin hükmü nedir?
35:15 Babam hastalığı sebebiyle gözünden iğne oluyor, oruç bozulur mu?
36:00 Teheccüt namazı her gün kılınmalı mı?
37:00 Adağımın ne olduğunu unuttum, ne yapmalıyım?
38:30 Katılım bankalarındaki kar payı ücretleri helal mi?
39:15 Böbrek hastasıyım, oruç tutamıyorum ne yapmalıyım?
40:00 Cuma hutbesinde bağdaş kurup uyuyunca abdest bozulur mu?
43:30 Domuz jelatinli ilaç kullanmak caiz mi?
47:00 Birisinin gördüğü rüya ile hüküm verilebilir mi?
47:45 Protez göz veya gözden akan iltihap abdesti bozar mı?
48:10 Periton diyalize giren hastanın abdesti bozulur mu?