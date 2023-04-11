İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Sıkıntı yaşadığımızda Allah'a (CC) en güzel şekilde dua edilir?

08:00 Tesbih ve zikirlerde sayı önemli mi?

10:00 Orucun fidyesi fitre parası kadar mı verilir?

11:35 Fidye ve fitrenin kişiye para olarak mı verilmesi gerekir?

16:00 Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza su vermesinin ölçüsü nedir?

17:00 Besmele ve niyet unutulduğunda gusül sahih olur mu?

18:50 Guslederken suyun küpe deliklerine ulaşması şart mı?

20:20 Ramazan dışında da vitir namazı cemaatle kılınabilir mi?

21:00 Ateizmi anlatan kitapları okumak caiz mi?

24:00 Nöbet yüzünden namaz kılamayan askeri personel ne yapmalıdır?

25:00 Hanefi mezhebine mensup olanlar şafi imama uyabilirler mi?

27:00 Pijama ile namaz kılmak günah mı?

28:50 Oruç fidyem için borçlularımla konuşup borçlarını silsem olur mu?

34:00 Mezhep değiştirmenin hükmü nedir?

35:15 Babam hastalığı sebebiyle gözünden iğne oluyor, oruç bozulur mu?

36:00 Teheccüt namazı her gün kılınmalı mı?

37:00 Adağımın ne olduğunu unuttum, ne yapmalıyım?

38:30 Katılım bankalarındaki kar payı ücretleri helal mi?

39:15 Böbrek hastasıyım, oruç tutamıyorum ne yapmalıyım?

40:00 Cuma hutbesinde bağdaş kurup uyuyunca abdest bozulur mu?

43:30 Domuz jelatinli ilaç kullanmak caiz mi?

47:00 Birisinin gördüğü rüya ile hüküm verilebilir mi?

47:45 Protez göz veya gözden akan iltihap abdesti bozar mı?

48:10 Periton diyalize giren hastanın abdesti bozulur mu?