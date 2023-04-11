Abdest Alırken Sıra Gözetmek Şart mı? I 389.Bölüm (22.12.2022)

Zekatımızı düğün yapan birisine takı olarak verebilir miyiz?

11 Nisan 2023 | 16:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Zekatımızı düğün yapan birisine takı olarak verebilir miyiz? İnternetten mukabele hatim sayılır mı? Yemin kefareti nasıl verilir? Özel sağlık sigortası yaptırmak caiz mi? Kabir azabı var mıdır? VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de VAV TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 İş yerinde namazımın sadece farzlarını kılıyorum doğru mu?

09:00 Abdest alırken sıra gözetmek şart mı?

15:00 Cemaatle namazda imam sure okurken tesbihat yapmak caiz midir?

15:40 Namazda aksıran kimse elhamdülillah diyebilir mi?

16:30 Namazda rekatları şaşırırsak ne yapmalıyız?

18:40 Videolu soru

23:30 Banka promosyonunu eşime verirsem caiz olur mu?

24:00 Zammı sureleri sırayla okumak şart mı?

26:30 Banka promosyonunu kullanmak caiz midir?

27:00 İkindi namazı ne zamana kadar kılınır?

29:00 Yılda bir ton buğday kira alıyorum, öşür vermem gerekir mi?

30:00 Zekatımızı düğün yapan birisine takı olarak verebilir miyiz?

30:30 Sesli soru

42:00 İnternetten mukabele hatim sayılır mı?

43:00 Yemin kefareti nasıl verilir?

45:00 Sesli soru

47:30 Özel sağlık sigortası yaptırmak caiz mi?

50:00 Kabir azabı var mıdır?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi?
455. Bölüm I Zekat Ve Fitre Camilere Verilir mi? 04 Nisan 2023 | 06:38
457. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
457. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 06 Nisan 2023 | 09:49
458. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
458. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Nisan 2023 | 10:22
459. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
459. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Nisan 2023 | 23:13
460. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
460. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Nisan 2023 | 12:38
Özel Okulda Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi? I 387.Bölüm (20.12.2022)
Özel Okulda Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi? I 387.Bölüm (20.12.2022) 11 Nisan 2023 | 15:50
Babam ile Konuşmuyorum, Günaha Giriyor muyum? | 390. Bölüm (23.12.2022)
Babam ile Konuşmuyorum, Günaha Giriyor muyum? | 390. Bölüm (23.12.2022) 11 Nisan 2023 | 15:58
Abdest Alırken Sıra Gözetmek Şart mı? I 389.Bölüm (22.12.2022)
Abdest Alırken Sıra Gözetmek Şart mı? I 389.Bölüm (22.12.2022) 11 Nisan 2023 | 16:15