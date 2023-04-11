Babam ile Konuşmuyorum, Günaha Giriyor muyum? | 390. Bölüm (23.12.2022)

Çocuklarımın bağkur aylığını kullanıyorum, hakka girmiş oluyor muyum? Bir evladımı mirastan mahrum edersem günaha girmiş oluyor muyum? Abdest alırken ayağımızı nasıl yıkamalıyız? VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

05:00 Vakit namazının ardından 5 vakitlik kaza namazı kılanabilir mi?

06:00 Cehennemden sonra cennete gidilir mi?

09:00 Niyet ederken son sünnet veya sünnet diye karıştırıyorum, sıkıntı olur mu?

10:00 Çocuklarımın bağkur aylığını kullanıyorum, hakka girmiş oluyor muyum?

11:00 Babam ile konuşmuyorum, günaha giriyor muyum?

13:00 Bir evladımı mirastan mahrum edersem günaha girmiş oluyor muyum?

16:00 Gusül abdesti alırken niyetimizi nasıl yapmalıyız?

19:00 Abdest alırken ayağımızı nasıl yıkamalıyız?

20:00 Sesli soru

24:00 Zekat, ürün üzerinden mi para üzerinden mi hesaplanır?

31:00 Eşim iş gereği alkol kullanıyor, günahı var mıdır?

37:00 Dövme yaptırmak caiz midir?

38:00 Abdestin sadece farzlarıyla yetinildiğinde abdest geçerli olur mu?

39:00 Kur'an-ı Kerim'i bilmemek günah mı?

41:00 Dizlerinden rahatsız olan bir kimse masayı secde olarak kullanabilir mi?

45:00 Sesli soru

46:00 Yılbaşı vesilesi ile hediyeleşmek caiz midir?

50:00 İki evim var, zekat gerekir mi?