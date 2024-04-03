Bayramda Oruç Tutulabilir mi? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Çalışan eşlerin keseleri bir ise zekat nasıl hesaplanmalı?



VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Dinimizde İtikafın Önemi Nedir?

04:30 Kadınlar Nasıl İtikafa Girer?

08:20 Bayramda Oruç Tutulabilir mi?

09:20 Kadınların teravih namazını evde kılması mı cemaatle kılması mı eftaldir?

12:30 Damakla abdest alınır mı?

14:00 Namaz kılarken tahiyyatta işaret parmağını kaldırmak ne anlama gelir?

15:15 Gözyaşı abdesti bozar mı?

16:15 Kurbanlık hayvanın sonradan gebe olduğu anlaşılırsa ne yapılmalı?

18:45 İmsak vaktinden sonra adet hali sona eren bir kadın oruç tutabilir mi?

28:00 Kişinin dağıtması için verilen zekatta ihtiyacı olduğu için alması caiz mi?

32:30 Katılım bankalarında para ya da altını olanlar zekat vermeli mi?

33:30 Çalışan eşlerin keseleri bir ise zekat nasıl hesaplanmalı?

37:30 Cuma namazı kılan kimsenin zuhr-i ahir namazı kılması gerekir mi?

42:30 Miras paylaşımında vefat eden kardeş dahil edilmeli mi?