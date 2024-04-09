Berberin Sakal Tıraşı Yapmasının Dinen Bir Sakıncası Var Mı? | İslam'ın Işığında Günümüz

Abdestsiz Meal Okunması Caiz Mi?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:20 Vadeli Hesaptan Gelen Faiz İhtiyaç Sahiplerine Verilebilir Miyiz?

04:25 Okuduğumuz Kur'an'ı Ölmüşlerimizin Ruhuna Bağışlayabilir Miyiz?

10:30 Her Namazdan Sonra Tesbih Çekmek Gerekli Mi?

15:10 Bayram Namazının Önemi Ve Hükmü Nedir?

17:55 Bayram Namazı Tek Başına Veya Evde Kılınabilir Mi?

18:40 Yara Bandı İle Alınan Abdestle Kaç Vakit Namaz Kılınabilir?

21:35 Farkında Olmadan Bir Şey Yemek Orucu Bozar Mı?

22:03 Oruçlu İken Dil Ucuyla Yemeğin Tuzuna Bakılır MI?

23:10 Tilavet Secdesi Toplu Yapılabilir Mi?

26:46 Kenardaki Paramdan İhtiyaç Sahibi Anneme Zekat Verebilir Miyim?

28:02 Abdestsiz Meal Okunması Caiz Mi?

35:15 Fazla Kalan Yemekleri Çöpe Dökmenin Hükmü Nedir?

49:45 Vergi Borçlarımızı Veya Sigorta Primlerimizi Faiz Parasıyla Yatırabilir Miyiz?