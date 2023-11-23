Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir? I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Promosyon parası cami ve mescitlere verilebilir mi?

Vav TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın ışığında günümüz meseleleri



02:50 Namazda iki secde arasında "Rabbiğfirli" denmesinin hükmü nedir?



08:20 Promosyon parası cami ve mescitlere verilebilir mi?



10:30 Nikahta üç talaktan biri kadına verilebilir mi?



14:30 Kerahat vakitlerinde ilim öğrenmek için kitap okunabilir mi?



15:45 Şafi mezhebine göre namazın son rekatında salli barik dualarını okumak farz mı?



18:40 Resmi ve dini olarak boşanmış kişiler tekrar evelenebilir mi?



22:30 "İsm-i Azam" duası diye bir dua var mıdır?



26:07 Oruç tutulması yasak olan günler hangileridir?



27:40 Bozulan her bir yemin için ayrı mı yoksa hepsi için bir kefaret mi ödenmeli?



29:10 Nazardan nasıl korunulur, nazar duası var mıdır?



33:30 Fatiha'dan sonra birkaç tane sure okuyabilir miyiz?



35:20 Hacer-i Esved'in selamlanması ve öpülmesinin hikmeti nedir?



38:00 Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir?



39:30 Taziyenin hükmü nedir?



42:50 Hayvanların zekatı, para olarak da verilebilir mi?



43:50 Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?



48:40 Secdede ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi?



49:30 Bir erkek evli olmayan kız kardeşine bakmakla yükümlü müdür?