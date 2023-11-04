Ezan okunurken dua edilir mi? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:30 Eş seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

12:10 Ezan okunurken dua edilir mi?

14:35 Seyirci Sorusu

18:00 İnsana zarar veren yiyecekler için haram denilebilir mi?

20:00 İslam'ı hiç tanımayan gayrimüslimin ahiretteki durumu nedir?

24:00 Seyirci Sorusu

26:15 Seyirci Sorusu

28:15 Seyirci Sorusu

29:00 Sinema ve tiyatro gibi etkinliklere gitmek caiz midir?

36:00 Faizin caiz olduğu durumlar nelerdir?

40:00 Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz midir?

42:00 Kişi promosyon parasını yardım vakıflarına bağışlayabilir mi?

44:00 Cemaate sonradan yetişen kimse namazını nasıl tamamlar?

45:30 İntihar eden kimsenin ahiretteki durumu nedir?

47:55 Kefir ve boza gibi mayalanmış içecekleri tüketmek caiz midir?