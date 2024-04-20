Hacca Giderken Helallik Almanın Dini Hükmü Nedir? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

İlim Tahsil Edilen Din Kurumlarına Medreselere Zekat Verilir mi?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

07:45 Tutulan Kaza Oruçları Şevval Orucu Yerine de Geçer mi?

09:30 Mevlid-i Şerif Okumanın Dini Hükmü Nedir?

14:15 Zekat Verirken Zekat Olduğu Söylenmeli mi?

16:30 Hacca Giderken Helallik Almanın Dini Hükmü Nedir?

19:30 Çocuklar İçin Yapılan Birikimler Zekat Nisabından Düşülür mü?

23:15 Bir Umreyi Tamamlamadan İkinci Bir Umre İçin İhrama Giren Kişi Ne Yapmalı?

31:00 Uyumak Abdesti Bozar mı?

35:30 Hamilelik Nedeniyle Oruç Tutamayan Kişi Ne Yapmalı?

36:15 Kara Sinekleri Öldürmenin Hükmü Nedir?

37:15 Adakla İlgili Şartlar Nelerdir?

40:15 Sesli Soru

42:15 Abdestli İken Mestlerin Çıkarılıp Giyilmesi Abdesti Bozar mı?

44:30 İkindi Namazının Sünnetinin İlk Oturuşunda Selam Veren Kimse Ne Yapmalı?

46:10 Adet ve Lohusalık Döneminde Saç Kestirmek Caiz mi?

47:10 Askerde Stres Sebebiyle Orucunu Bozan Kimse Ne Yapmalı?

48:15 Yanında Emanet Bulunan Kişi O Maldan Yararlanabilir mi?

50:00 Bozulan Her Bir Yemin İçin Ayrı mı Yoksa Hepsi İçin Bir Kefaret mi Ödemek Gerekir?

51:40 İlim Tahsil Edilen Din Kurumlarına Medreselere Zekat Verilir mi?