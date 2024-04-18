Hıdırellez'in İslam'da Yeri Var mı? l İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Dinimizde Anne ve Babanın Yeri Nedir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 İslam'da Cihat Nedir?

08:30 Hıdırellez'in İslam'da Yeri Var mı?

10:00 Ezan Okunurken Ne Yapmalıyız?

13:00 Namaz Kılarken Her Sureden Önce Besmele Çekmek Gerekir mi?

15:15 Saldırgan Köpeğin Yavruları İtlaf Edilebilir mi?

17:15 Nafile Orucu Bozmanın Hükmü Nedir?

19:15 Haram Yolla Para Kazanarak Zengin Olmanın Günahı Nedir?

19:45 Cinsiyet Değiştirmek Caiz mi?

22:45 İşyeri ve Apartman Altındaki Mescitlerde Cuma Namazı Kılınabilir mi?

27:00 Promosyon Parasını Kullanmak Caiz mi?

29:15 Sesli Soru

32:00 Seyirci Sorusu

34:15 Geçmişte Tutulmayan Oruçların Kazası Nasıl Yapılmalı?

36:45 Bir Kadının Emzirdiği Çocuk Tüm Çocuklarına Süt Kardeş Olur mu?

43:00 Dinimizde Anne ve Babanın Yeri Nedir?

48:15 Boşanmadan Sonra Çocukların Bakım Hakkı Kime Aittir?

52:00 Hacet Namazı Nasıl Kılınır?