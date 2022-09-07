İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Şafi mezhebinde namazda Fatiha okumak caiz midir?

07 Eylül 2022 | 15:04

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