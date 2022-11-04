VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Rüya tabirinin İslam dininde hükmü nedir?

04:30 Kur'an dinlerken ezan okunursa ne yapmamız gerekir?

06:30 Kabe'de kerahat vakti var mıdır?

11:00 Vesveseden kurtulmak için ne yapmalıyız?

14:45 Hisse senedi fiyatı ucuzken alıp yükselince satmak caiz mi?

16:20 Kabir ziyaretlerinde okunacak dualar nelerdir?

17:40 Banka promosyonuyla faturaları ödemek caiz mi?

21:00 İrade-i külliye ve İrade-i Cüziye ile ilgili açıklama yapar mısınız?

27:00 Alacağını zekata saymak caiz midir?

28:30 Faiz veren bankalarda maaş ile çalışmak caiz midir?

36:30 Reklamcının İslam ile bağdaşmayan reklam çekmesinin hükmü nedir?

38:40 Kadın yabancı erkeğe, erkek de yabancı kadına selam verebilir mi?

46:00 İslam'da astrolojinin yeri var mı?

50:30 Bir kişiye iftirada bulunmanın hükmü nedir?