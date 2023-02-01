VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Kekeme olan bir kimse namaz kıldırabilir mi?

03:15 Yatsı namazlarını farzından kılmak peygamber sünneti midir?

05:15 Kalkale harflerini çıkaramıyorum, sakıncası olur mu?

06:30 Ailece biriktirdiğimiz 80 gr. altınımız var, zekata düşer mi?

07:15 Kadın tek başına umreye gidebilir mi?

11:30 Ticaret yapan bir şirket gelirini faize yatırıyorsa hissesi alınır mı?

12:30 Fıstık bahçemin zekatını nasıl vermeliyim?

14:45 Eşimi sigortalı gösteriyorum, dinen bir sakıncası var mı?

16:18 Müslümanlar gayrimüslimlerin ikram ettiği yemeklerden yiyebilir mi?

20:30 Fitre bedelini 3 veya 4 kişiye paylaşım yapabilir miyiz?

21:30 Abdestsiz mezarlık ziyareti olur mu?

25:00 Ateist bir kimse bir şey ısmarlayınca içmek doğru mudur?

26:30 Banka promosyonu ile altın borcumu ödedim, dinen sakınca var mıdır?

27:35 Emekli maaşı miras malı sayılır mı?

28:45 Anne, 4 kız ve 1 erkek kardeşe miras taksimi nasıl olmalı?

32:00 Borç vermenin usulü nasıl olmalı?

38:00 Anne ve babaya neden zekat verilmez?

40:00 İslam'da vacip kavramı var mıdır?

43:20 Sesli Soru

45:15 Müslüman olmayan bir doktorda oğlumu sünnet ettirmemde sakınca var mı?

46:15 Umreye giden herkesin kurban kesmesi gerekir mi?