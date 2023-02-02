VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:00 Tesettüre girmeyen kız kardeş için abisine vebal var mıdır?

06:00 Oruç tutamayan fidye verebilir mi?

08:30 Her zammı sure başında bismillah çekmek gerekli mi?

09:25 Kadın kocasına bakmak zorunda mı?

11:50 Telefonda Kur'an okuyorum, hatim yapmış olur muyum?

13:00 Oruç borçlarımın yerine 61 kefaret tutunca hepsini tutmuş olur muyum?

14:10 Altın hesabı haram mı?

15:15 Sesli Soru

22:30 Seyirci Sorusu

26:30 Seyirci Sorusu

27:30 Ödül verilen futbol turnuvası caiz mi?

27:45 Maaşımızdan zekat vermemiz gerekiyor mu?

28:45 Zekat Sorusu

29:30 Akrabalarda mahrem bireyler kimlerdir?

32:30 Çalgı aletleri hakkında dinimizin hükümleri nelerdir?

34:30 Yeminin kefareti nedir?

37:00 Seccadeyi örtü niyetine kullanabilir miyim?

39:00 Devlet bankasında programcı olarak çalışmak caiz midir?

43:00 Sesli Soru

43:50 Hisse senetlerine sahip olan bir kişi zekatını nasıl vermelidir?

45:00 İçki içen bir insan ne zaman namaz kılmaya başlayabilir?

47:00 İki bayram arasında düğün yapmak caiz midir?