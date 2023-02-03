VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:15 Çocuklar ne zamandan beri ayrı odalarda uyumalıdır?

02:30 Günümüzde ev işlerinde görev paylaşımı nasıl olmalı?

06:30 Kaza oruçlarına ya da nafile oruçlarına nasıl niyet etmeli?

07:30 Darül İslam, Darül Harp, Darül İstila kavramlarını açıklayabilir misiniz?

13:30 Kibirli kişiye nasıl yaklaşmalıyız?

18:20 Sesli Soru

23:00 Cesedi bulunamayan ölülerin kabir sorgusu nasıl olacak?

25:00 Ticaret amaçlı alınan taşınmaz mallar için zekat vermek gerekir mi?

25:45 Ticarette İslam'a uygun kar oranı nedir?

33:00 Kürtaj yaptırmanın dinen günahı nedir?

37:30 Kunut duasını bilmeyen bir kimse ne okumalıdır?

40:30 Seyirci Sorusu

42:15 Cennet ve cehennem şu an var mıdır?

44:00 Sesli Soru

46:30 Ablamlar bana kötülük yapıyor, görüşmek istemiyorum, günahı var mı?

48:30 Teyemmüm nasıl alınır?