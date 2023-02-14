VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

05:00 Deprem bölgesinde çalışan görevliler nasıl abdest almalı ve namazlarını nasıl kılmalı?

08:15 Depremzedeler için kan bağışında bulunmak caiz midir?

09:15 Promosyon parası depremzedelere verilebilir mi?

10:15 Ramazan girmeden önce fitre depremzedelere verilebilir mi?

11:30 Depremde vefat eden kimseler şehit midir?

13:45 Cenazeler toplu bir şekilde yıkanmadan, kefenlenmeden gömülebilir mi?

16:30 Erkek ve kadın cenaze namazları beraber kılınabilir mi?

19:30 Depremzede kılamadığı namazları kaza etmeli midir?

20:30 Gusletmesi gerekip de gusül imkanı bulamayanlar ne yapmalı?

24:00 Sosyal medyada yalan paylaşım yapmanın dinimizdeki hükmü nedir?

25:30 Bütün ailesi vefat eden depremzede çocuğu evlat edinmek caiz midir?

31:00 Depremzede bebekler başkaları tarafından emzirilebilir mi?

43:00 Sesli Soru

49:30 Özür sahibi kimsenin sabah namazı için aldığı abdest ne zamana geçerli olur?

50:05 Kulak akıntısı abdesti bozar mı?

50:30 Namaz kılarken ağlamak namaz bozulur mu?