VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
03:00 Müslümanın deprem ve doğal afetlere bakışı nasıl olmalıdır?
11:00 Özür sahibi kimseler ne zaman abdest alır?
12:45 Elbisede kan lekesi varken namaz kılınır mı?
15:00 Bedeninde yara bulunan kimse nasıl abdest alır?
16:15 Çizme veya bot üzerine mesh caiz midir?
18:30 Abdestli iken mestlerin çıkarılıp giyilmesi abdesti bozar mı?
20:00 Depremzedelere zekat verilebilir mi?
23:45 Ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi?
26:00 Seferi olan kişi namaz kıldırabilir mi?
28:45 Cenaze namazını kılmanın belli bir vakti var mıdır?
31:00 Cenaze namazı teyemmüm ile kılınabilir mi?
32:30 Gıyabi cenaze namazı kılınabilir mi?
33:45 Uzunca kazılan bir mezarda cenazeler yan yana defnedilebilir mi?
35:10 Ölen kişinin arkasından ağlamanın ve yas tutmanın hükmü nedir?
38:25 Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmak caiz midir?
39:30 Kişi öldüğü yerden başka bir yere götürülüp defnedilebilir mi?
42:30 Kadınların namaz kılarken sesli bir şekilde ibadet etmeleri caiz mi?