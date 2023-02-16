VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

11:00 Afet bölgelerinde cuma namazı nasıl kıyılır?

12:50 Adetli kadınların cenazede bulunması caiz midir?

13:10 Adetli kadınlar cenaze yıkayabilirler mi?

15:00 Cuma vaktinde çalışmak caiz midir?

19:45 Akika kurbanı kesmeyerek, bedelini depremzedelere göndermek caiz mi?

21:00 Seyirci Sorusu

21:40 Evde kedi bakmak caiz midir?

21:50 Kaza namazlarım var ve hastayım, nasıl bir yol izlemeliyim?

27:00 Prostat hastasıyım namaz konusunda nasıl bir yol izlemeliyim?

28:15 Katılım bankası arabayı üstüne alıp bize satarsa helal olur mu?

30:30 Unutulmuş ürünleri ucuza satmamız veya kullanmamız doğru mudur?

32:20 Önceden adadığımız adağın parasını şimdi AFAD'a bağışlayabilir miyiz?

33:25 İşitme cihazı var, abdest alırken zorlanıyorum, ne yapmam lazım?

34:15 Ev işleri yaparken başımız açık bir şekilde Kur'an dinlemek caiz mi?

35:10 Mezarlıkların üstü betonla kapatılıyor bu doğru mu?

39:00 Abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

42:00 Seyirci Sorusu

43:00 Sesli Soru

44:15 Yeni alınan ev için kurban kesilir mi?

46:45 Yatsıdan sonra günün kaza namazlarını kılabilir miyiz?